10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни похожа на бабушку

10-летняя девочка из Камбоджи из-за редкой болезни выглядит как пожилая женщина.
Бок Ракчин никогда не показывали медикам, поэтому точно неизвестно, какой у нее диагноз. Возможно, причиной ее болезни является липодистрофия, которая препятствует созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи.
Девочка говорит, что ее часто оскорбляют другие дети. По словам Бо, среди своих сестер и братьев только она выглядит как старушка. Они даже не называют ее сестрой. Братья и сестры зовут ее бабушкой.
Близкие Бо и местные монахи утверждают, что у нее плохая карма, поэтому у нее развилась эта болезнь. Они рекомендуют Бо Ракчин не давать себя в обиду и очиститься от груза прошлой жизни.
Бо мечтает о пластической операции, которая поможет сделать ее лицо красивым.
Фото: lenta. ru
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