33-летняя жительница США может умереть из-за поворота головы

У Рейчел Пигхиллз нестабильность срединного атлантоосевого сустава, который находится между первым и вторым шейными позвонками. При неудачном повороте головы, череп головы может отделиться от позвоночника.
В итоге Пигхиллс приходится жить в постоянном страхе.
Она ежедневно ходит на работу, а вернувшись домой она лежит на диване в горизонтальном положении. Для ограничения подвижности головы она надевает на шею корсет, но его можно носить только 4 часа в день.
Проблемы со здоровьем у Рейчел начались после приема лекарства, которое регулировало иммунитет. Она лежала в больнице три раза. У Рейчел постоянно была рвота, в результате женщина похудела на 13 кг.
Когда она перестала принимать данный препарат, симптомы все равно продолжали проявляться. Через какое-то время у нее выявили болезнь Аддисона. При данном заболевании надпочечники не вырабатывают достаточное гормоны в нужном количестве.
Потом семья переехала, чтобы жить поближе к работе Рейчел и к школе, в которую ходит ее дочь. Во время переезда Рейчел получила травму, ударившись головой о потолочный вентилятор.
Чуть позже у нее была обнаружена мальформация Арнольда — Киари, при которой, нижняя часть мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. Летом Рейчел поставили платибазию.
По словам женщины, это очень редкое заболевание и во всем мире есть только три врача, которые занимаются ее лечением.
Рейчел нуждается в дорогостоящей операции.
Фото: photo.99px.ru
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Азове в 15 раз отметили подвиг казаков в 1641 году
3 августа в Азове отметили оборону Азовской крепости от османов в 1641 году, как уникальную страницу русской воинской славы. Фестиваль "Осада Азова 1641 года" прошел в городе в 15 раз.
Главред RT Симоньян сообщила о двух тысячах "региональных активистов" на митинге в Москве
Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале о том, что на несанкционированном митинге в Москве присутствовали, в основном, приезжие.