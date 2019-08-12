33-летняя жительница США может умереть из-за поворота головы

33-летняя американка может умереть из-за редкой болезни, если неосторожно повернет голову, сообщает Daily Mirror.

У Рейчел Пигхиллз нестабильность срединного атлантоосевого сустава, который находится между первым и вторым шейными позвонками. При неудачном повороте головы, череп головы может отделиться от позвоночника.

В итоге Пигхиллс приходится жить в постоянном страхе.

Она ежедневно ходит на работу, а вернувшись домой она лежит на диване в горизонтальном положении. Для ограничения подвижности головы она надевает на шею корсет, но его можно носить только 4 часа в день.

Проблемы со здоровьем у Рейчел начались после приема лекарства, которое регулировало иммунитет. Она лежала в больнице три раза. У Рейчел постоянно была рвота, в результате женщина похудела на 13 кг.

Когда она перестала принимать данный препарат, симптомы все равно продолжали проявляться. Через какое-то время у нее выявили болезнь Аддисона. При данном заболевании надпочечники не вырабатывают достаточное гормоны в нужном количестве.

Потом семья переехала, чтобы жить поближе к работе Рейчел и к школе, в которую ходит ее дочь. Во время переезда Рейчел получила травму, ударившись головой о потолочный вентилятор.

Чуть позже у нее была обнаружена мальформация Арнольда — Киари, при которой, нижняя часть мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. Летом Рейчел поставили платибазию.

По словам женщины, это очень редкое заболевание и во всем мире есть только три врача, которые занимаются ее лечением.

Рейчел нуждается в дорогостоящей операции.

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