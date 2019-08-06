На Дону вновь собрали рекордный урожай хлеба

По итогам уборки зерновых Ростовская область остается среди лидеров по урожаю хлеба, занимая первое место в стране, пишет "Правда. Ру". Урожай нынешнего года превысил 11 миллионов 140 тысяч тонн. Отдельно аграрии отмечают, что доля высококачественного продовольственного зерна находится на уровне 90%, тогда как в последние три года она не поднималась выше 75%.

"Несмотря на все капризы погоды — засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 8 % прошлогодние показатели", — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Такие высокие показатели стали результатом повсеместного внедрения научно обоснованной культуры земледелия: повышение уровня плодородия земель, грамотное соблюдение структуры посевных площадей и севооборотов.

Область стабильно обеспечивает себя зерном, параллельно увеличивая экспортные возможности Донского региона, который является первым в России по экспорту продукции предприятий агоропромышленного комплекса. В прошлом году регион продал в страны СНГ, и Евросоюза, а также Израиль и другие страны Ближнего Востока продукции АПК на сумму $5,4 млрд.

За последние шесть лет Ростовская область увеличила производство зерновых культур практически вдвое. Руководство региона традиционно уделяет сельскому хозяйству повышенное внимание, а губернатор области Василий Голубев лично за штурвалом комбайна Acros 595 обработал участок поля и общался на полевом стане с механизаторами.