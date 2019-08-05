В Азове в 15 раз отметили подвиг казаков в 1641 году

3 августа в Азове отметили оборону Азовской крепости от османов в 1641 году, как уникальную страницу русской воинской славы. Фестиваль "Осада Азова 1641 года" прошел в городе в 15 раз.

Почти четыре столетия назад более трех месяцев малочисленный казачий гарнизон оборонял Азовскую крепость от османской армии, численность которой превосходила оборонявшихся почти в 60 раз. Защитники крепости выдержали 24 приступа, потеряв большую часть бойцов. Турки повели в сторону крепости около 17 подкопов. В свою очередь, из Азовской крепости казаки тайно прорыли ряд подземных проходов, которые позволяли совершать им неожиданные для врага вылазки. Донцы заранее приготовили также подкопы для взрывов и ямы-ловушки. Подземная война окончилась поражением турецких войск, которые потеряли около 96 человек тысяч убитыми.

В этом году в исторической реконструкции осады приняли участие более 200 человек из 33 исторических клубов со всей России, пишет "Правда. Ру". За 15 лет проведения красочное представление набрало популярность и стало любимым тысячами жителей Азова, привлекая жителей и гостей Ростовской области, которая входит в "Золотую лигу" событийного туризма России, в том числе благодаря таким ярким событиям. Трофеи Азовского сидения — створки ворот крепости, две калитки и коромысло городских торговых весов, — в настоящее время хранятся возле колокольни войскового Воскресенского собора станицы Старочеркасской.

"Каждый год в это время мы отдаем дань памяти донским героям. Реконструкция осадного сидения дает нам возможность напрямую окунуться в историю. Подвиг наших предков — это пример и гордость для нас", — сказал от имени главы Ростовской области заместитель губернатора Михаил Корнеев.

В рамках фестиваля в Азове прошли народные гуляния, были развернуты торговые точки, работали многочисленные кафе, фотозоны и сувенирные лавки, для гостей праздника выступали творческие коллективы области.