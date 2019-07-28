Главред RT Симоньян сообщила о двух тысячах "региональных активистов" на митинге в Москве

Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале о том, что на несанкционированном митинге в Москве присутствовали, в основном, приезжие.
На Тверской собралось около 3,5 тысяч человек, две тысячи из которых, по мнению Симоньян, не являются жителями ни Москвы, ни Подмосковья. Еще около 700 человек пришли осветить происходящие события - то есть, являются журналистами или блогерами.
Напомним, акция протеста 27 июля была организована кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации. Отказ избиркома последовал после многочисленных нарушений, в том числе фальсификация подписей, использование данных умерших или вымышленных людей.
Глава ГУ МВД Олег Баранов обещал жителям столицы обеспечить их безопасность. В целях защиты граждан правоохранители задерживали нарушителей порядка и провокаторов.
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
Мужчину съели морские бактерии
Как сообщает Pora.Ru, в штате Флорида, в городе Дестин произошел трагический случай с 66-летним американцем по имени Дейв Беннетт. Мужчина решил искупаться в море, но после заплыва ему стало плохо, и через два дня Дейв скончался.
В Туле волонтеры спасли 30 кошек из квартиры пенсионерки
Эта история произошла в Туле в феврале этого года. Волонтерам удалось выяснить, что в одной из квартир многоэтажки у пенсионерки живут около 40 кошек. Женщина не ухаживала за животными, поэтому они находились в очень плохих условиях.