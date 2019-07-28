Главред RT Симоньян сообщила о двух тысячах "региональных активистов" на митинге в Москве

Главный редактор издания RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале о том, что на несанкционированном митинге в Москве присутствовали, в основном, приезжие.

На Тверской собралось около 3,5 тысяч человек, две тысячи из которых, по мнению Симоньян, не являются жителями ни Москвы, ни Подмосковья. Еще около 700 человек пришли осветить происходящие события - то есть, являются журналистами или блогерами.



Напомним, акция протеста 27 июля была организована кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации. Отказ избиркома последовал после многочисленных нарушений, в том числе фальсификация подписей, использование данных умерших или вымышленных людей.



Глава ГУ МВД Олег Баранов обещал жителям столицы обеспечить их безопасность. В целях защиты граждан правоохранители задерживали нарушителей порядка и провокаторов.