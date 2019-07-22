В Туле волонтеры спасли 30 кошек из квартиры пенсионерки

Эта история произошла в Туле в феврале этого года. Волонтерам удалось выяснить, что в одной из квартир многоэтажки у пенсионерки живут около 40 кошек. Женщина не ухаживала за животными, поэтому они находились в очень плохих условиях.
Как сообщает сайт Repairshome.ru, когда волонтеры вошли в квартиру, то ужаснулись. Они увидели большое количество кошек, у многих из них текли сопли и гноились глаза. У некоторых кошек глаз вообще не было. Животные были больны лишаем. Владелица кошек содержала их в антисанитарных условиях. У кошек все время рождались котята, которые тут же заражались вирусами и инфекциями. Так как за животными не было должного ухода и они не получали качественного питания, у них начались проблемы с внутренними органами.
Волонтеры вывезли из квартиры более 30 животных. Нескольких котят и одну кошку спасти не смогли. Остальные животные находятся на лечении в ветеринарных клиниках Тулы.
Благодаря заботе волонтеров и ветеринаров многие кошки выздоравливают. Но есть питомцы, у которых останутся проблемы со здоровьем. Так, кот Рыжуля потерял зрение из-за вируса, и врачи просто зашили ему глазницы.
У многих кошек проблемы со здоровьем, им нужна помощь медиков, лекарства, специальный лечебный корм. Волонтеры делают все для сохранения здоровья выживших животных.
Некоторые кошки остались в квартире пенсионерки, которая не понимает, что, оставляя кошек в таких условиях, делает им только хуже.
Спасенные коты и кошки находятся под опекой нескольких волонтеров из Тульской области и Москвы.
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Фото превью: MySlo
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