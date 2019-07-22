Мужчину съели морские бактерии

Как сообщает Pora.Ru, в штате Флорида, в городе Дестин произошел трагический случай с 66-летним американцем по имени Дейв Беннетт. Мужчина решил искупаться в море, но после заплыва ему стало плохо, и через два дня Дейв скончался.

Как оказалось, мужчину заразили бактерии, уничтожающие живые ткани. Спустя короткое время после купания в море на спине Беннетта образовалось красное пятно, которое стало черным через несколько часов по причине развития некроза тканей. У мужчины повысилась температура, начались озноб и судороги.

Мужчина обратился за медицинской помощью, однако медики сначала лечили его от заражения стафилококком, что успеха не принесло. Беннетт умер менее чем через два дня после купания. Врачи констатировали, что у пациента было заражение крови и повреждение внутренних органов.

Вскрытие показало, что мужчину "съели" бактерии Vibrio vulnificus, родственные возбудителю холеры. Микроорганизмы обитают в соленой воде, а попадая в открытые раны на коже людей, поглощают ткани. Но близкие родственники Беннетта уверяют, что открытых ран на теле пострадавшего не было, у Дейва был ослабленный иммунитет после перенесенной онкологии.

А также было установлено, что незадолго до описанного случая в больнице скончалась девочка-подросток, которая тоже пострадала от этих же бактерий.

Дочь Беннетта опубликовала эту историю, чтобы предупредить других людей об опасности купания в море, заселенном опасными бактериями.

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Фото превью: Sputnik. ru — Спутник