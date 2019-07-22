Российские туристы смогут попасть в Китай за шесть минут

18 июля начались работы по строительству канатной дороги через реку Амур. Канатка длиной 876 метра свяжет Россию и Китай.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, канатная дорога будет связывать Благовещенск и Хэйхэ.

Российские туристы смогут добраться до Китая за 6 минут. Ожидается, что пассажиропоток будет составлять примерно 6-7 тысяч человек. В реализацию данного проекта будет инвестировано более 3,5 млрд руб. Планируется, что в 2022 году строительство канатной дороги будет завершено.

Сообщается, что это первый в мире проект канатной дороги, которая будет соединять два государства через реку.



О планах строительства трансграничной дороги было известно еще в январе этого года.

В 2015 году правительства России и Китая подписали соответствующее соглашение о строительстве канатной дороги. В прошлом году начались работы по реализации данного проекта. Новым инвестором строительства с российской стороны стала ГК "Регион".



В России стали строить больше канатных дорог. Так, в Москве будет построено десять канатных дорог, общая протяженность которых составит примерно 40 км.

Все дороги будут интегрированы с метро и другими городскими транспортными системами. На Камчатке планируется строительство туристического кластера "Три вулкана" с двумя канатными дорогами. Они будут доступны для посетителей парка в экскурсионном режиме в течение всего года.

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Фото превью: EADaily