Вылов в донских водоемах стал существенно низок

Осетровые виды рыб, населяющие водоемы донского бассейна, по сути, близятся к исчезновению. Таким опасением поделился глава Азово-Черноморского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии Николай Господарев, сообщает Poplawok.ru.

Он отметил, впрочем, что сократился и вылов рыбы. В сравнении с 1930-ми годами, когда счет самых разных видов шел на тысячи тонн, в настоящее время с трудом достигает одной сотни тонн вылов азовского судака, а что касается леша, то его 30-40 тонн попадает в сети промысловиков. Чехонь, которой "некогда топили печи", в низовьях Дона и под Таганрогом практически исчезла. В итоге такого низкого вылова запасы леща, рыбца и тарани максимально низки, утверждает Н. Господарев.

По его мнению, к этому приводят сооружения на реках и в поймах, которые отводятся под нерест, активное вождение судов, углубление фарватера и обмеление Азовского моря. Ранее сообщалось, что объем добычи биоресурсов в стране за 2019 год снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — на данный момент 2,22 миллионов тонн, и разница составляет 0,8%.