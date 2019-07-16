Прорыв 2019: Обманутые дольщики в Ростовской области получают квартиры

13 июля ключи от новых квартир в микрорайоне "Красный Аксай" Ростова-на-Дону получили почти 500 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков и многие годы ожидавшие окончания строительства. Несколькими месяцами ранее в этом же микрорайоне были переданы квартиры еще 79 ростовчанам из числа обманутых дольщиков. 195 квартир в экорайоне "Вересаево" горожане получат до конца этого года, пишет "Правда.Ру".
Обращаясь к новым жителям ЖК "Красный Аксай", Василий Голубев сказал, что обманутым дольщикам Ростовской области в этом году будет выделено миллиард рублей на достройку домов. При этом за каждым недостроем закрепят ответственных лиц.
"Правительству области приходится находить решение этого вопроса. И один из путей — действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах. С учетом той истории, которая сложилась, у дольщиков присутствовало определенное недоверие. Но когда они увидели отношение компании, взаимодействие властей города, региона и что все это в итоге реализовано в виде комфортной среды и квадратных метров, я уверен, что результат их впечатлил", — сказал губернатор.
"Район великолепный, очень хорошо, и школа и садик, даже окна вымыты, придраться не к чему. Сейчас ремонт сделаем и до конца этого года планируем въехать", сказала Маргарита Штепа. Евгений Штепа рассказал, что они ждали квартиру — 5,5 лет и теперь не могут поверить своему счастью.
Проблема обманутых дольщиков является одной из важнейших общефедеральных задач. В 2004 году был принят закон №214-ФЗ "Об Участии в Долевом Строительстве" призванный защитить покупателей от двойных продаж, а договора между покупателем и строительной компании стали регистрироваться в Росреестре.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина на данный момент проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками не наблюдается только в 17 регионах России. А для остальных 68 регионов эта проблема очень актуальна. Лидерами по числу проблемных объектов названы Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан, сказал Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства .
В Ростовской области реестр обманутых дольщиков за последнее время сократился почти на треть, заявил журналистам во время своей рабочей поездки в Шахты губернатор Василий Голубев. По его словам, сейчас эта проблема имеет хорошие перспективы окончательного решения.
В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"
Известно, что в Камбодже, так же как и в соседних странах Юго-Восточной Азии, очень жесткие условия содержания заключенных в местных тюрьмах. Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
Барефутинг, набирающий популярность, опасен инфекциями и травмами
В столице России становится популярным так называемый барефутинг, или ходьба босиком (с англ. "barefooting" — босоногий). Однако врачи предупредили об опасности такого, казалось бы, "полезного" увлечения.
Мустай Карим: из Казахстана с любовью
В Казахстане знают и любят творчество советского российского поэта Мустая Карима. В преддверии 100-летнего юбилея знаменитого мастера литературы в Алматы появилась улица его имени.