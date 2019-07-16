Прорыв 2019: Обманутые дольщики в Ростовской области получают квартиры

13 июля ключи от новых квартир в микрорайоне "Красный Аксай" Ростова-на-Дону получили почти 500 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков и многие годы ожидавшие окончания строительства. Несколькими месяцами ранее в этом же микрорайоне были переданы квартиры еще 79 ростовчанам из числа обманутых дольщиков. 195 квартир в экорайоне "Вересаево" горожане получат до конца этого года, пишет "Правда.Ру".

Обращаясь к новым жителям ЖК "Красный Аксай", Василий Голубев сказал, что обманутым дольщикам Ростовской области в этом году будет выделено миллиард рублей на достройку домов. При этом за каждым недостроем закрепят ответственных лиц.

"Правительству области приходится находить решение этого вопроса. И один из путей — действие нового закона Ростовской области, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах. С учетом той истории, которая сложилась, у дольщиков присутствовало определенное недоверие. Но когда они увидели отношение компании, взаимодействие властей города, региона и что все это в итоге реализовано в виде комфортной среды и квадратных метров, я уверен, что результат их впечатлил", — сказал губернатор.

"Район великолепный, очень хорошо, и школа и садик, даже окна вымыты, придраться не к чему. Сейчас ремонт сделаем и до конца этого года планируем въехать", сказала Маргарита Штепа. Евгений Штепа рассказал, что они ждали квартиру — 5,5 лет и теперь не могут поверить своему счастью.

Проблема обманутых дольщиков является одной из важнейших общефедеральных задач. В 2004 году был принят закон №214-ФЗ "Об Участии в Долевом Строительстве" призванный защитить покупателей от двойных продаж, а договора между покупателем и строительной компании стали регистрироваться в Росреестре.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина на данный момент проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками не наблюдается только в 17 регионах России. А для остальных 68 регионов эта проблема очень актуальна. Лидерами по числу проблемных объектов названы Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также республика Башкортостан, сказал Стасишин на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства .

В Ростовской области реестр обманутых дольщиков за последнее время сократился почти на треть, заявил журналистам во время своей рабочей поездки в Шахты губернатор Василий Голубев. По его словам, сейчас эта проблема имеет хорошие перспективы окончательного решения.