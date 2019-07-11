Барефутинг, набирающий популярность, опасен инфекциями и травмами

В столице России становится популярным так называемый барефутинг, или ходьба босиком (с англ. "barefooting" — босоногий). Однако врачи предупредили об опасности такого, казалось бы, "полезного" увлечения. Так, босоногие должные остерегаться инфекций, ожогов от раскаленного асфальта и получения серьезных травм. Об этом рассказал СМИ Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, пишет Pora.Ru.

Тяжельников подчеркнул, что прогулки босиком представляют особую опасность для страдающих диабетом. Раны, возникшие на нижних конечностях у таких больных, залечиваются очень сложно. Так как улицы в городе никто не дезинфицирует, есть все шансы заразиться инфекцией. Помимо этого, во время дождя на дороги попадают сточные воды, несущие грязь. "Поэтому увлечение ходить босиком по городу несет 100-процентный вред, нежели пользу", — отметил специалист.

Как ранее рассказала Pora. Ru, людям здоровым, с хорошим иммунитетом и без раневых повреждений стоп ходить без обуви дома, по морскому песку, земле или траве, наоборот, очень полезно, это может способствовать увеличению запасов антиоксидантов в организме человека. Это позволяет предупреждать различные воспаления, бороться с их появлением и вовремя блокировать распространение.

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Фото превью: PROPODO