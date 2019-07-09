После "Иннопрома" в Ростовской области появятся новые ветропарки

По итогам прошедшей в Екатеринбурге выставки "Иннопром-2019" в регионе появятся три ветропарка.

Глава Ростовской области Василий Голубев и управляющий "РОСНАНО" Анатолий Чубайс договорились о дальнейшем сотрудничестве: в 2019–2020 г. г. в регионе возведут три ветропарка общей мощностью 300 мегаватт. Также до конца года в регионе построят завод по производству гондол для ветроустановок.

Планируется, что через несколько лет в Ростовской области будет производится четверть объемов российской ветроэнергетики, сообщает "Правда.Ру".

"До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии "Лагервей" (башни, гондолы, генераторы). Это наши совместные планы с компанией "Росатом". Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 млрд рублей", — рассказал Василий Голубев.

В скором времени в регионе появится также завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов. Производитель компания "Бонум" намерена вложить в новый проект 700 млн рублей, создав 300 рабочих мест.