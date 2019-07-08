Александра Азарова: Российская культура - важный элемент стабилизации международных отношений

В XX и XXI веках культура, наряду с экономикой, армией и дипломатией была одним из ключевых факторов международных политических процессов.

В период биполярной системы международных отношений ("холодная война" между СССР и США) наряду с экономической и политической экспансией происходило расширение культурного влияния сверхдержав на своих партнёров. Такое мнение высказала координатор проектов по молодёжным инициативам Фонда развития современной дипломатии Александра Азарова.

"Это особенно наглядно представлено в период холодной войны. Вместе с военным и экономическим влиянием в страну, находившуюся в орбите влияния той или иной сверхдержавы, происходила и культурная экспансия" — отметила эксперт. По её мнению, культура была одним из методов достижения и удержания влияния с одной стороны и важным инструментом диалога с другой стороны. В странах, находившихся под влиянием США после войны, происходила активная вестернизация культуры и в это была вовлечена целая индустрия — кинематограф, художественная литература, изобразительное искусство и т. п. Аналогичная ситуация была и в странах социалистического блока.

"Культурная экспансия, кроме внешних различий между глобальными игроками (СССР и США), несла и определённые идеологические тезисы, которые транслировались в общественное мнение и становились важной частью политического дискурса. Далее это оказывало влияние на формирование стратегических ориентиров не только в актуальной политике, но и стратегических задач государств-партнёров США и СССР на годы вперёд", — говорит Азарова.

Кроме того, по мнению эксперта, культура и политика всегда шли рука об руку, культурная и гуманитарная сфера была также пространством поиска компромиссов как между странами-партнёрами в рамках одного блока (например, США и Германия или СССР и Польша), так и между странами — противниками (СССР и США). "В этом смысле культурная сфера актуальна ещё и как инструмент налаживания отношений между конкурирующими силами в международных отношениях. Если ранее в политической экспансии в страну-объект сначала приходили разведывательные структуры, бизнес, военное присутствие, а затем и культурное влияние, которое закрепляло и удерживало экономическое и политическое доминирование страны-гегемона, то в наши дни многое начинается именно с культурной экспансии", — отметила она.

По мнению Азаровой, в связи с глобализацией и всеобщей информатизацией роль культурного направления возросла многократно и во многом является стратегической для решения тех или иных внешнеполитических задач на региональном и глобальном уровнях. Это не значит, что нужно препятствовать коммуникации в культурной сфере между народами, что просто невозможно с учётом развитых информационных технологий. Но в России должна быть более высокая степень приобщённости к нашей культуре и ценностями среди нашей наиболее активной части молодёжи и общества. Это и многое другое выстроит ориентиры и видение нашего общества для самодостаточного развития в культурной сфере", — добавила Александра.

Для российской политики, по мнению эксперта, необходимо использование богатейшего культурного потенциала нашей страны для продвижения влияния России в мире — как у наших партнёров, так и у оппонентов. "Не стоит воспринимать культурную экспансию в агрессивной коннотации. Российская "мягкая сила" способна стать фундаментом будущих компромиссов и инструментов выстраивания диалога, приобщения к нашим ценностям и видению социально-политической и экономической реальности и у партнёров, и у оппонентов", — подчеркнула Азарова.

Для России, по мнению эксперта, как для сверхдержавы, критически важно использовать собственный потенциал в этом направлении, вместе с широким вовлечением ресурсов гражданского общества, конкретно -народной дипломатии. Именно в этом направлении ведётся активная деятельность.