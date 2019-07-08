В Камбодже откроют частную "тюрьму для богатых"

В Камбодже и во многих соседних юго-восточных странах Азии заключенные содержатся в местных тюрьмах в очень жестких условиях.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, обычно на одного человека приходится 1 кв.м площади. Заключенным приходится спасть полусидя.

Также нужно принимать во внимание климатический условия и тот факт, что в камерах не установлены кондиционеры. В таком положении люди находятся в течение нескольких лет.

Но власти Камбоджи решили создать более гуманные условия для заключенных. Но судя по полученным результатам, задача властей в том, чтобы получить с заключенных деньги.

В The Pnom Penh Post сообщается, что в тюрьме Прей Сар в столице Камбоджи Пномпене достраивают "коммерческое" крыло, в котором есть камеры повышенного комфорта.

В них будут содержаться заключенные, у которых есть возможность оплатить нахождение в них.

В одной камере смогут находиться от 1 до 4 человек. Неизвестно, имеются ли в камерах кондиционеры или нет.

Впервые за 45 лет оператором "коммерческого крыла" будет коммерческая организация, которая будет устанавливать цены на пребывание в нем.

Через 45 лет данное крыло передадут государству.

Если сравнивать с условиями содержания заключенных в России, то, согласно ст. 99 УИК, в тюрьмах на одного заключенного должно приходиться не менее 2,5 метров жилой площади.

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Фото превью: ИА «Ореанда-Новости