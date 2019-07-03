Китайский парк появится рядом с метро "Ботанический сад"

На северо-востоке Москвы завершены работы по строительству набережной вокруг пруда. Жители и гости столицы скоро смогут полюбоваться цветущими растениями, беседками и домами, построенными в китайском стиле.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, дизайн проекта разрабатывался под руководством президента Ассоциации ландшафтных архитекторов РФ Таисии Вольфтруб.

Известно, что ландшафтная культура Китая является одной из самых древних в мире. При создании парка специалисты стараются соблюдать ее каноны.

Деревянные строения будут украшены в стиле Северного Китая. Декоративные элементы и орнаменты будут сочетать зеленый, красный и голубой цвета.

Главным элементов данного архитектурного ансамбля будет арка главного входа.

Крыша арки будет декорирована фигурами зверей.

В паке "Хуамин" создали искусственные холмы, а также там уже установили фигурные камни Тай Ху и Линби.

Китайский парк расположен недалеко от станции метро "Ботанический сад". Работы по созданию новой столичной достопримечательности планируют завершить до конца текущего года.

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Фото превью: ex-forum.ru