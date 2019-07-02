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В России утвердили список запрещенных животных

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  • сегодня в 22:26

В России утвердили список запрещенных животных

Постановление запрещает содержать и использовать животных, представляющих опасность для их владельцев, например крупных хищных или ядовитых. В список вошли несколько видов змей (кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов). Под запрет попали также некоторые млекопитающие - медведи, волки, тигры, львы и гиены, пишет сайт "Главная тема".

Если животное приобретается до 1 января 2020 года, оно останется у владельца до наступления естественной смерти. Запрет не распространяется на их содержание в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах. Кроме того, документ предусматривает "особые случаи", разрешающие содержание животных из списка. Владелец должен уведомить Росприродназдор о каждом таком случае.

Постановление разрешает содержать в неволе животных из списка, которые пострадали или травмированы и не могут в данный момент находиться в естественной среде. К тому же пострадавших животных можно содержать до передачи в приюты, питомники или специальные организации по реабилитации, а также в зоопарки, цирки и дельфинарии. Для этого надо уведомить Росприроднадзор в течение трех дней с момента принятия животных на временное содержание. Кроме того, содержать запрещенных списком животных для "сохранения генетического фонда объектов животного мира" могут заводчики. Им также надо направить уведомление в Росприроднадзор в течение трех дней.

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Фото превью: m24.ru

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