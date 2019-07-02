Соцопрос: россияне назвали признаки компании мечты для работы

Самой значимой характеристикой идеальной компании-работодателя для более 70% россиян выступает их высокий уровень заработной платы. Таковыми оказались результаты исследования, проведенного специалистами аналитического центра НАФИ, сообщает moneytimes.ru.
Итоги опроса жителей России показали, что работающим гражданам нашей страны не менее, чем высокая зарплата, важно и наличие соцпакета. Об этом упомянули 65% респондентов.
Стабильность предприятия оказалась важной характеристикой для 57% опрошенных. Чуть менее важным россияне считают наличие в компании условий для роста по карьерной лестнице, о чем сказали 48% принявших участие в исследовании НАФИ.
Также респонденты заявили о важности возможностей для обучения (28%) и условий для самореализации и развития (29%).Гораздо меньше россияне интересуются высоким социальным статусом занимаемого поста, размерами компании, степенью ответственности на определенной должности и развитостью корпоративной культуры.
Фото превью: oka.fm
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