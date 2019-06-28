Раздражение от некоторых звуков говорит о неврологическом симптоме

Психиатры из Амстердамского университета попытались раскрыть феномен мисофонии, или отвращения (буквально, ненависти) к некоторым звукам, проведя новое исследование, пишет Pora.Ru.

Ученым до сих пор неизвестны причины появления мисофонии. Люди тоже не понимают, как объяснить, почему есть звуки, которые одни переносят спокойно, а другие очень раздражаются, рассказал участник исследовательской группы Яков Суант.

Высказано предположение, что такое расстройство появляется в зависимости от восприятия мозгом различных звуковых сигналов. В случае мисофонии он проявляет острую реакцию на более интенсивные звуки и воспринимает их враждебно. Люди испытывают необъяснимые тревогу и раздражение.

Ученые провели исследование с целью выявить реакции добровольных участников эксперимента на просмотр видеороликов, в которых демонстрировалось громкое чавканье людей или тяжелое дыхание. Было установлено, что у предполагаемых пациентов возникали отвращение, гнев и ярость, а также фиксировалось сильное сердцебиение.

Ученые настаивают на том, что мисофонию нужно внести в перечень заболеваний, которые связаны с неврологическими расстройствами, и прописать для этого заболевания адекватное лечение.

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Фото превью: fb.ru