Раздражение от некоторых звуков говорит о неврологическом симптоме

Психиатры из Амстердамского университета попытались раскрыть феномен мисофонии, или отвращения (буквально, ненависти) к некоторым звукам, проведя новое исследование, пишет Pora.Ru.
Ученым до сих пор неизвестны причины появления мисофонии. Люди тоже не понимают, как объяснить, почему есть звуки, которые одни переносят спокойно, а другие очень раздражаются, рассказал участник исследовательской группы Яков Суант.
Высказано предположение, что такое расстройство появляется в зависимости от восприятия мозгом различных звуковых сигналов. В случае мисофонии он проявляет острую реакцию на более интенсивные звуки и воспринимает их враждебно. Люди испытывают необъяснимые тревогу и раздражение.
Ученые провели исследование с целью выявить реакции добровольных участников эксперимента на просмотр видеороликов, в которых демонстрировалось громкое чавканье людей или тяжелое дыхание. Было установлено, что у предполагаемых пациентов возникали отвращение, гнев и ярость, а также фиксировалось сильное сердцебиение.
Ученые настаивают на том, что мисофонию нужно внести в перечень заболеваний, которые связаны с неврологическими расстройствами, и прописать для этого заболевания адекватное лечение.
Читайте также:
Женщина слышит, как движется ее кровь по сосудам
В России и мире растет число людей с нарушением слуха
Ученые объяснили, почему на беременных нельзя кричать
Женщина не слышит мужские голоса из-за редкого заболевания
Фото превью: fb.ru
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
Рыбаки всего мира отмечают профессиональный праздник
27 июня во всем мире отмечается День рыболовства. Его празднуют все, кто имеет отношение к рыбалке.
Скворцова: ОМС покрывает 95% потребности россиян в медпомощи
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, заявила, что ОМС покрывает 95% потребности россиян в медицинских услугах.