27 июня во всем мире отмечается День рыболовства. Его празднуют все, кто имеет отношение к рыбалке: "рядовые" любители и те, кто профессионально связал с этим занятием жизнь, члены экипажей судов-промысловиков, а также и те, для кого пойманная самостоятельно рыба является необходимой частью питания.
Впервые День рыболовства отмечали в 1985 году, а ввели официально годом раньше на римской Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства. Целью введения праздника стал рост престижа рыбопромышленной деятельности, а также признательность за нелегкий труд и бережное отношение к водным биологическим ресурсам.
В этот день многие страны, регионы организуют непременные соревнования по рыбалке. Соревнуются, у кого численней улов, у кого рыба больше по весу, размеру. Самых удачливых награждают удочками, сувенирами, ценными подарками.
Редакция Poplawok. ru поздравляет всех читателей, тех, для кого рыбалка приятное хобби и тех, кто связал с ней жизнь. Удачного вам клева, крепкой снасти и везения, успехов в повседневной жизни!
Фото превью: 1RRE
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