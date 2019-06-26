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Скворцова: ОМС покрывает 95% потребности россиян в медпомощи

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  • сегодня в 21:51

Скворцова: ОМС покрывает 95% потребности россиян в медпомощи

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, заявила, что ОМС покрывает 95% потребности россиян в медицинских услугах.

Как сообщает сайт medpulse.ru, что в ОМС входит более 10 тысяч различных медицинских услуг. Он заявила, что данная система позволяет поддерживать социальное равенство при реализации прав россиян на сохранение здоровья.

Скворцова добавила, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", для того, чтобы сделать более высоким уровень оказания и доступность медицинских услуг для россиян, министерство здравоохранения планирует разработать систему защиты прав пациентов.

Министр рассказал, что в каждом регионе будет организован офис по защите прав пациента и в случае возникновения ситуаций, когда врач и пациент не могут прийти к согласию, страховые представители будут заниматься урегулированием данных ситуаций.

Министр подчеркивает, что представители призваны защищать права пациентов.

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Фото превью: ИА Красная Весна

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