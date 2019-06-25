Петербуржцы добились демонтажа "гаража Шнурова"

Музыкант Сергей Шнуров установил ворота в арке, чтобы использоваться подворотню дома на улице Чайковского, 2/7, в котором он живет, в качестве импровизированного гаража для своего автомобиля.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, жители дома стали жаловаться во все инстанции, чтобы добиться демонтажа незаконного гаража.

В городском комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры отметили, что дом 2/7 на улице Чайковского, в котором живет музыкант, — исторический, был построен в 18-м веке.

Жильцы дома обращались в городское ведомство по охране памятников, а также в управляющую компанию с информацией о том, что со стороны двора установлены роллетные ворота, а деревянные ворота, ведущие в арку со стороны Фонтанки оснастили системой автоматического открывания.

Согласие собственников жилья не было получено.

Импровизированный "гаража Шнурова" был демонтирован.

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Фото превью: topspb.tv