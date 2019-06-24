Отсутствие работы - мощный удар по психике

Работа занимает в жизни человека очень важное место. И не только потому, что дает возможность получать доход, зарабатывать деньги на жизнь.

Как утверждают британские ученые, пишет портал GT, работа оказывает огромное влияние на состояние здоровья человека. Не только физическое, но и психическое.

Впрочем, это не новость. Все работающие люди прекрасно знают, испытывали на себе последствия стресса, недосыпа или работы в ночную смену.

Но, оказывается, отсутствие работы вообще может губительно сказаться на психике. К такому выводу пришли ученые Кембриджа, проведя масштабное исследование, в рамках которого сравнили влияние стрессовых ситуаций, вызванных переработкой с одной стороны и безработицей с другой.

Группа под руководством Дайга Камераде сделала анализ данных, собиравшихся почти 9 лет в рамках социологического исследования о 85 тысячах человек от 16 до 65 лет. Причем сведения о каждом человеке были представлены "в динамике", с интервалом в 3 года.

В этот раз ученых интересовала, помимо общей, информация о занятости: наличие или отсутствие работы, примерное количестве рабочих часов в неделю; состояние психического здоровья; удовлетворенность жизнью.

Как оказалось, отсутствие работы значительно ухудшало психоэмоциональное состояние людей. Для того, чтобы оно оставалось в норме, человеку обязательно нужно работать, хотя бы минимальное время — от 1 до 8 часов в неделю.

"Интересно, — цитирует GT слова Камераде, — что такой эффект особенно ярко виден на примерах женщин, которые не имели работы по объективным причинам — из-за декретного отпуска, болезни или необходимости ухаживать за родственником — и среди безработных мужчин".

Еще одно важное наблюдение: у мужчин психическое здоровье восстанавливалось только тогда, когда они работали от 32 часов в неделю.

Фото превью: buinsk.tatarstan.ru