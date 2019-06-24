Под Волгоградом задержали банду браконьеров

На территории Волгоградской области полиция задержала семнадцать человек по подозрению в участии в преступной группе браконьеров. Из них пятнадцать человек оказались приезжими из-под Ростова, в том числе 44-летний предполагаемый организатор, сообщает Poplawok.ru.
Преступный промысел был организован на заброшенной базе отдыха, расположенной на побережье Цимлянского водохранилища. Въезд туда строго охранялся, а в строениях и вагончиках были установлены морозильные камеры, в которые нелегально добытая рыба доставлялась грузовиками. Рыбу продавали оптом постоянным клиентам как внутри региона, так и за его пределами.
Силами полиции из этого "хозяйства" были изъяты почти 2,5 тысячи тушек разных видов рыбы и несколько тонн рыбы в заморозке, а также 148 запрещенных сетей разнообразной длины. Среди участников "сообщества" были как знакомые главаря, так и наемные "рабочие", между которыми он распределял роли. Восемь человек уже судимы по аналогичным делам. Ущерб природе оценивается не менее чем 5 миллионами рублей. Возбуждено уголовное дело.
Фото превью: КП - Волгоград
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