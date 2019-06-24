Специалисты из РАЕН отметили вред диеты Павла Дурова

Своеобразная диета основателя соцсети "ВКонтакте" и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова может существенно навредить не только ему лично, но и его поклонникам. Такое заявление сделал врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков.
— Когда жители блокадного Ленинграда умирали, и делалось вскрытие, выяснялось, что их печень становилась размером с два яблока, сердце уменьшалось в два раза, и единственный орган, который сохранялся полностью — это был мозг… За счет расщепления этих клеток и образования из них глюкозы для питания мозга образуются побочные продукты, которые называются кетоновые тела. Эти кетоновые тела действуют на нас, как наркотик, создавая эффект эйфории, легкости, — таким образом он объяснил корреспонденту Poplawok.ru немалое воодушевление Дурова своей диетой.
Напомним, программист заявил, что в мае питался исключительно рыбой и морепродуктами, а в этом месяце попробует обойтись без еды вообще. Как он сам считает, это может дать ему новые ценные идеи для развития его детища — Telegram.
Алексей Ковальков также опасается, что многие станут подражать Дурову в этой диете, тем самым нанося своему организму непоправимый вред.
— А фанаты, его подражатели, будут действовать точно, как он описывает, и говорить: "Он же делает, и я смогу. Я не хуже, я лучше, я тоже заработаю столько же денег, я такой же, как он". Это чисто психологическое… я уверен на 100%, что там будут побочные последствия с реанимацией, со всеми делами, за которые он лично отвечает, — говорит специалист.
Фото превью: Joinfo
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