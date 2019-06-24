Жители Петербурга не хотят выезжать из коммуналок

Жители Петербурга не хотят покидать коммунальные квартиры.
Риэлторы утверждают, что многие петербуржцы не хотят, чтобы их коммунальную квартиру в центре города расселяли, так как они сдают свою недвижимость в аренду туристам и имеют хороший доход.
Как сообщает сайт Repairshome.ru, специалисты по недвижимости напоминают, что расселение коммунальной квартиры может быть только в том случае, если все собственники согласны. Поэтому даже если один из собственников не согласен переехать, что расселение коммунальной квартиры будет невозможно.
Избавиться от всех коммуналок в городе не получится еще и по той причине, что наиболее интересные и привлекательные для инвесторов объекты расселены. В основном остались квартиры, которые по каким-либо причинам не нужны покупателям.
В настоящее время в Петербурге 70 000 коммунальных квартир. У многих из них нерешенные юридические вопросы.
Ранее сообщалось, что среди россиян увеличился интерес к комнатам. Эксперты объясняют это тем, что квартиры стали дорожать. Поэтому люди стали приобретать комнаты.
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Фото превью: trud.ru
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