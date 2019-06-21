70-летняя женщина с артритом - чемпион по бодибилдингу

В 33 года у Ребекки Вуди развился ревматоидный артрит. Врачи сказали что она больше не сможет участвовать в бодибилдинге - ее любимом увлечении. Но это ее не остановило. Ей сейчас 70 лет, но она все еще сильна. Ребекка говорит, что ее впечатляющее телосложение и образ жизни даже улучшили ее сексуальную жизнь с ее молодым мужем, который на 24 года младше ее. Она выиграла различные национальные соревнования по тяжелой атлетике, часто побеждая в более чем 35-й категории как самая взрослая участница, пишет сайт "Главная тема".

Между 1980 и 1990 Ребекка принимала участие в трех национальных соревнованиях по бодибилдингу, и выиграла каждый из них. В 2015 году, в возрасте 66 лет, она заняла первое место в конкурсе. Ребекка заявила, что спорт улучшил ее симптомы от ревматоидного артрита.

"Я поняла, что не могу поднять то, что могла бы поднять в конце тридцатых или сороковых, но даже с моим артритом я научилась балансировать. Спорт поддерживал меня в форме, и я чувствовала, что это добавило остроты моему браку. В конце концов, мой муж, Стив на двадцать четыре года моложе меня; мы познакомились, когда мне было сорок шесть, а ему двадцать два".

Несмотря на ее достижения, Ребекка получила злые комментарии от некоторых людей, которые сказали ей, что она слишком мужественна. Но это не беспокоит Ребекку. Она соблюдает строгую диету и режим физических упражнений, у нее есть время межсезонья, когда можно наслаждаться пиццей и выпивать Маргариту.

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Фото превью: Metro