В России растет популярность алкоголя в мелкой таре

В РФ растут объемы продаж водки, расфасованной в мелкую тару по 100 и 250 миллилитров. Увеличение продаж составляет 5% в натуральном виде и 4% - в денежном. По разным оценкам, примерно 25% всей продаваемой на территории нашей страны водки идет в небольших емкостях.

Как сообщает moneytimes.ru, по мнению экспертов, стандартная бутылка водки в 0,5 литра утратила былую популярность из-за ряда причин. Так, это касается и падения доходов граждан, и маркетинговых приемов производителей, и большей заботой населения о состоянии своего здоровья.

Специалисты в сфере медицины считают рост продаж спиртосодержащей продукции в мелкой таре отрицательной тенденцией. По мнению главного психиатра-нарколога Минздрава России, доктора медицинских наук Евгения Брюна, компании идут на все, чтобы получить больше прибыли.

Брюн отметил, что нет такого преступления, на которое бы ни пошел бизнес для повышения доходов. Также он добавил, что причиной сложившейся ситуации может быть что угодно, но для него понятно одно: повышение популярности алкоголя всегда выгодно для тех, кто его продает, но негативно сказывается на населении.

Кроме этого, нарколог напомнил данные статистики о том, что россияне сократили употребление спиртного. Однако это обусловлено ограничениями на продажу алкоголя и усиленной пропагандой ведения здорового образа жизни.

Фото превью: Страна