Женщина думала, что зубная паста поможет ей справиться с ожогами. Вот что в итоге получилось

Одна женщина из Малайзии попыталась использовать зубную пасту после того, как обожгла руку раскаленным маслом. Но вместо того, чтобы унять боль, ее рука раздулась до такой степени, что стала бесформенной и почти неузнаваемой, покрытой волдырями, сообщает "Главная тема". Помимо зубной пасты, врачи встречали людей, использующих масло, муку, соевый соус, яйца и масло в качестве так называемых средств для лечения ожогов. Врачи призывают людей следовать медицинским рекомендациям в случае ожога, так как другие домашние средства могут вызвать инфекцию и раздражение.
Доктор Аррифин сказал, что больные никогда не должны прокалывать волдыри или пытаться лечить свои травмы очень холодной водой или льдом. Его совет включает в себя удаление любой сгоревшей одежды, ювелирных изделий или часов из пораженного участка, если это возможно, а затем промывание чистой водой комнатной температуры в течение 15-20 минут. Люди с более серьезными ожогами, или ожогами размером больше, чем ладонь или на чувствительной области, должны обратиться к врачу.
Что касается зубной пасты, то опытный дерматолог напрочь отмел идею о лечении ей из-за ее состава, который хорош как чистящее средство, но ужасен при лечении ожогов.
Читайте также:
Власти Пензы ввели сухой закон после массовой драки
221 здание в Великобритании таят в себе смертоносную угрозу
В Техасе двух котят выбросили из окна грузовика на скорости 100 километров в час
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
В Петербурге построят первый экопарк
Комитет по благоустройству сообщил о том, что первый в Петербурге экопарк откроют в сентябре 2021 года.
Власти Хабаровского края попытаются изменить правила рыболовства на реке Амур
Оказать содействие жителям Хабаровского края рыбачить, в том числе любительски по всему течению реки Амур намерены в Законодательной Думе региона.