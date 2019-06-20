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Осенью в магазинах появятся продукты с трехцветной маркировкой

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  • сегодня в 19:25

Осенью в магазинах появятся продукты с трехцветной маркировкой

Как сообщает Pora.Ru, в октябре текущего года в российских магазинах начнет действовать новый ГОСТ на цветную маркировку продуктов. Ее назвали "светофором", так как используются три цвета: зеленый, желтый и красный.

Согласно разработанному регламенту, маркировку будут размещать на этикетке или упаковке в виде вертикальных полос с информацией о количестве килокалорий, соли, сахара и жиров. Цвет полоски будет зависеть от того, сколько компонентов содержится в продукте. Например, более 0,7 грамма соли на 100 граммов мясного продукта обеспечит маркировке красный цвет, так как этот показатель превышает суточную норму потребления. Средние значения содержания компонентов примут желтый цвет, небольшие дозы — зеленый. Маркировка вводится с целью обратить внимание россиян на собственные пищевые привычки.

Сначала производители будут наносить на продукты маркировку добровольно. Некоторые продукты — питьевая вода, сахар, сливочное масло, кондитерские изделия и пищевые добавки — не подлежат маркировке. Покупатели, как считается, сами знают, что в кондитерских изделиях, к примеру, очень много сахара.

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