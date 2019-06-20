В Петербурге построят первый экопарк

Экопарк будет находиться на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц. Сейчас еще идут конкурсные процедуры. Ранее здесь были проведены подготовительные работы.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, данную территорию изучил подрядчик, под дорожные конструкции подготовят песчаное основание.

Начало работ по строительству парка запланировано на август. Первый в Северной столице парк призван стать образцом соседства городской среды и живой природы.

Здесь будут лесопарковая и парковая зоны.

На территории парка планируется создать спортивные и детские площадки. Также здесь будут созданы зоны для спокойного отдыха.

В парке также будут маршруты оздоровительной ходьбы.

На больше части территории экопарка будет находиться природная лесопарковая зона.

Стоит отметить, что процесс вмешательства во флору и фауну будет минимальным. У посетителей парка будет возможность изучать растения, птицы и других обитателей территории, которая расположена по соседству с Юнтоловским заказником. Тут сосредоточено большое количество редких видов растений, занесенных в Красную книгу.

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