Власти Хабаровского края попытаются изменить правила рыболовства на реке Амур

Оказать содействие жителям Хабаровского края рыбачить, в том числе любительски по всему течению реки Амур намерены в Законодательной Думе региона. Так сообщил заместитель главы регионального парламента Павел Симигин. Вместе с этим, по его словам, хабаровцам необходимо сохранить популяцию этой реки.
— Основная задача — в Амуре сохранить популяцию и летней кеты, и горбуши, соответственно, осенней кеты, потому что, скажем так, недостаточно внимания уделялось сохранению популяции. Сейчас тесно с федеральным центром сотрудничаем в части того, чтобы отрегулировать количество вылова и навести порядок именно в природоохранных мероприятиях, — отметил Симигин в общении с корреспондентом портала Poplawok.ru.
В Законодательную Думу Хабаровского края внесен законопроект о штрафах за торговлю рыбой на "стихийных" рынках, то есть вне установленных законом мест под торговлю. Согласно его тексту, граждан предлагается привлекать к штрафу на сумму от 3 до 4,5 рублей, должностных лиц — 15-25 тысяч рублей, юридические лица должны будут выплатить 30-45 тысяч рублей. Это будет относиться и к организаторам незаконной торговли вне рынков.
Фото превью: Амурская правда
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