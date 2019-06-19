Ирина Горбачева растритиковала фестиваль кино

Актриса Ирина Горбачева разразилась критикой в адрес любимого кинематографического фестиваля "Кинотавр". Девушка сказала, что в последнее время премия стала слишком серьезной и пафосной.

"Кинотавр особенный фестиваль и все чаще слышу, как было раньше… то ли более пафосным он становиться, то ли больше зон и мероприятий, куда можно не всем… желаю ему расслабиться, стряхнуть с себя лет 10" — пожелала любимому фестивалю актриса.

Возможно, что негативные впечатление возникли у нее из-за того, что начало фестиваля оказалось крайне неудачным. На красной дорожке девушка сломала каблук. В результате Ирина сняла обувь и осталась сидеть на ступеньках. Такая непосредственность вызвала горячее обсуждение.

Как сообщает источник GreatLove, подписчики же поведение Ирины оценили. Ее критика кинофестиваля вызвала в основном положительные отзывы "Очень удивило ваше впечатление от Кинотавра…нетипичная реакция (ч)еловека молодого поколения" — прокомментировал ее мнение один из пользователей.

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