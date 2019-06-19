В Белоруссии продается четырехкомнатная квартира с 11 пианино

На портале REALTY. TUT.BY появилась информация о продаже в Минске 4-комнатной квартиры. Квартира примечательна тем, что в ней 11 фортепиано.

8 пианино стоят в гостиной, площадь которой 35 кв.м. Еще 3 фортепиано установлены в детских комнатах.

Как сообщает сайт Repairshome.ru, необычная квартира находится в Центральном районе Минска.

Общая площадь квартиры составляется 140 кв.м. Стоимость квартиры вместе с ее содержимым составляет 319 тысяч долларов.

По словам специалиста по недвижимости, который продает данный объект, квартира принадлежит меломанам, которые коллекционируют фортепиано и обещают, что освободят квартиру от музыкальных инструментов сразу после заключения сделки.

В прошлом году в одной из белорусских баз по недвижимости в Белоруссии появилось объявление о продаже 3-комнатной квартиры в типовой хрущевке в блочном доме.

В квартире был необычный интерьер: позолоченная и хрустальная отделка комнат, много статуй.

В квартире стояла винтажная мебель, кожаные диваны.

Даже ершик в туалете был позолеченный.

Стены были украшены картинами, среди которых можно было увидеть изображение последнего российского императора Николая II.

Читайте также:

В Челябинске продают элитные квартиры с копией...