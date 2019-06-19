В Белоруссии продается четырехкомнатная квартира с 11 пианино

На портале REALTY. TUT.BY появилась информация о продаже в Минске 4-комнатной квартиры. Квартира примечательна тем, что в ней 11 фортепиано.
8 пианино стоят в гостиной, площадь которой 35 кв.м. Еще 3 фортепиано установлены в детских комнатах.
Как сообщает сайт Repairshome.ru, необычная квартира находится в Центральном районе Минска.
Общая площадь квартиры составляется 140 кв.м. Стоимость квартиры вместе с ее содержимым составляет 319 тысяч долларов.
По словам специалиста по недвижимости, который продает данный объект, квартира принадлежит меломанам, которые коллекционируют фортепиано и обещают, что освободят квартиру от музыкальных инструментов сразу после заключения сделки.
В прошлом году в одной из белорусских баз по недвижимости в Белоруссии появилось объявление о продаже 3-комнатной квартиры в типовой хрущевке в блочном доме.
В квартире был необычный интерьер: позолоченная и хрустальная отделка комнат, много статуй.
В квартире стояла винтажная мебель, кожаные диваны.
Даже ершик в туалете был позолеченный.
Стены были украшены картинами, среди которых можно было увидеть изображение последнего российского императора Николая II.
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