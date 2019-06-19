Эксперты объяснили, почему офисная работа может быть опасной для здоровья

Специалисты британского общества Mind объяснили, почему работа в офисе отрицательно сказывается на здоровье людей.
По мнению экспертов, люди, которые являются офисными сотрудниками, должны внимательно относиться к своему здоровью и следовать рекомендациям, которые помогут защитить его от разрушений, к которым может привести такая работа.
Как сообщает сайт medpulse.ru, эксперты говорят о том, что для многих офисных сотрудников работа — это стресс, так как они много времени проводят в замкнутом пространстве, где много шума, большое количестве людей. Человек вынужден выполнять рутинную работу, которая не приносит никакого морального удовлетворения и сдерживать свои эмоции. Все это является существенным фактором стресса.
Эксперты пришли к выводу, что около половины молодых офисных работников за год набирают лишние килограммы. Люди часто испытывают стресс, поэтому для многих из них еда — один из способов с ним справиться.
В связи с тем, что офисная работа предполагает малоподвижность, а питанием в офисе в основном служат готовые продукты и фастфуд, то у сотрудников наблюдается перебор калорий, что при недостаточной физической активности ведет к накоплению жира в организме.
Еще одной проблемой офисных сотрудников являются постоянные боли в области шеи, лопатки или пояснице, туннельный синдром.
Когда человек много времени сидит, то у него бедренные мышцы, глютеальные мышцы, расположенные в области ягодиц остаются без движения. В результате их ослабления происходят "зажимы" и боли в спине.
Неправильное питание и неблагоприятные процессы в организме, связанные с недостатком физической активности через несколько лет могут вызвать развитие опасных болезней.
Через пять лет офисной работы у человека могут развиться тромбоз, атеросклероз и геморрой, а спустя десять лет и такие заболевания как гастрит, импотенция и диабет второго типа.
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