"ИКС Холдинг" получил статус глобального партнера IBM

Всемирно известная корпорация IBM присвоила "ИКС Холдингу" уникальный статус — на ПМЭФ был подписан меморандум о выходе сотрудничества между сторонами на новый уровень.

Партнерство такого высшего уровня начинается в РФ впервые. Теперь компания YADRO, входящая в "ИКС Холдинг", и международный IT-гигант согласовали расширение географии сотрудничества. после этого "ИКС Холдинг" станет поставщиком комплексных решений в области IT для множества зарубежных стран (их список будет согласован в отдельном документе). Речь, в частности, пойдет о поставке продукции, произведенной в России по договоренностям с IBM.

"Результат нашего почти пятилетнего сотрудничества с компанией IBM — это уникальный успешный опыт для отечественных технологических компаний. Мы вышли далеко за пределы стандартных взаимоотношений, принятых в индустрии. Мы не просто один из крупнейших OEM-клиентов IBM в мире, наши инженерные команды интегрированы в глобальное взаимодействие и вносят существенный вклад в развитие целого ряда технологий", — рассказал директор по технологиям YADRO Артем Икоев.

Он также сказал, что благодаря получению такого веса на мировой IT-арене YADRO будет развивать экосистему технологических компаний — это также станет частью "стратегии преумножения для всех компаний, входящих в "ИКС Холдинг".

В планах у YADRO и серьезный заработок в ходе глобального сотрудничества. Компания планирует получить на экспорте ИТ-решений в ряд зарубежных стран не менее десяти миллионов долларов.