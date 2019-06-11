"ИКС Холдинг" получил статус глобального партнера IBM

Всемирно известная корпорация IBM присвоила "ИКС Холдингу" уникальный статус — на ПМЭФ был подписан меморандум о выходе сотрудничества между сторонами на новый уровень.
Партнерство такого высшего уровня начинается в РФ впервые. Теперь компания YADRO, входящая в "ИКС Холдинг", и международный IT-гигант согласовали расширение географии сотрудничества. после этого "ИКС Холдинг" станет поставщиком комплексных решений в области IT для множества зарубежных стран (их список будет согласован в отдельном документе). Речь, в частности, пойдет о поставке продукции, произведенной в России по договоренностям с IBM.
"Результат нашего почти пятилетнего сотрудничества с компанией IBM — это уникальный успешный опыт для отечественных технологических компаний. Мы вышли далеко за пределы стандартных взаимоотношений, принятых в индустрии. Мы не просто один из крупнейших OEM-клиентов IBM в мире, наши инженерные команды интегрированы в глобальное взаимодействие и вносят существенный вклад в развитие целого ряда технологий", — рассказал директор по технологиям YADRO Артем Икоев.
Он также сказал, что благодаря получению такого веса на мировой IT-арене YADRO будет развивать экосистему технологических компаний — это также станет частью "стратегии преумножения для всех компаний, входящих в "ИКС Холдинг".
В планах у YADRO и серьезный заработок в ходе глобального сотрудничества. Компания планирует получить на экспорте ИТ-решений в ряд зарубежных стран не менее десяти миллионов долларов.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
Цикличные отношения разрушают психику
Вместе — врозь — вместе… Такая цикличность отношений разрушительно влияет на психику человека, — пишет издание GT со ссылкой на исследование, проведенное американскими психологами.
Минздрав прогнозирует сокращение числа курильщиков в РФ до 5% к 2035 году
Численность курящих россиян, как отмечается в обновленных планах от Минздрава России, должно уменьшиться с текущих 22,5% до 5% от всего населения РФ. Способствовать этому будет, в том числе, борьба с электронными сигаретами.