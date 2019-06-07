Инвестиции в экономику Ростовской области достигли рекордной суммы

Стартовавший в 1997 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с 2006 года проходит под эгидой и при участии Президента Российской Федерации, это площадка для обмена мнениями и обсуждения наболевших проблем бизнесменами со всех концов света. В этом году мероприятия ПМЭФ-2019 проходят 6-8 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

На протяжении ряда лет больших успехов на площадках форума добивается делегация Ростовской области, сообщает "Правда.Ру". Возглавляющий ее в этом году губернатор Василий Голубев и заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников поставили свои подписи под документом о закреплении ранее достигнутых договоренностей между банком и правительством области в социально-экономическом развитии Донского региона.﻿

Губернатор Василий Голубев и президент американской компании Mars в России Валерий Щапов заключили договор об удвоении производственной мощности фабрики в Ростовской области, введя в эксплуатацию вторую линию по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции — 1,1 млрд рублей.

В специальном соглашении между губернатором и президентом компании "Балтика", исполнительным вице-президентом Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларсом Леманном речь идет о сотрудничестве в социально-экономической сфере, а также в защиты экологии.

Наиболее весомых инвестиций удалось добиться от компании "Юг Энерго". С ее исполнительным директором Дмитрием Шуньковым заключено соглашение об инвестициях в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов". До 2030 год компания "Юг Энерго" создаст на своем предприятии не менее 1000 рабочих мест и инвестирует в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов" 177 млрд рублей.

Всего объём инвестиций в экономику Ростовской области от подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений составит более 187,5 млрд рублей.