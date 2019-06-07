Инвестиции в экономику Ростовской области достигли рекордной суммы

Стартовавший в 1997 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с 2006 года проходит под эгидой и при участии Президента Российской Федерации, это площадка для обмена мнениями и обсуждения наболевших проблем бизнесменами со всех концов света. В этом году мероприятия ПМЭФ-2019 проходят 6-8 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На протяжении ряда лет больших успехов на площадках форума добивается делегация Ростовской области, сообщает "Правда.Ру". Возглавляющий ее в этом году губернатор Василий Голубев и заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников поставили свои подписи под документом о закреплении ранее достигнутых договоренностей между банком и правительством области в социально-экономическом развитии Донского региона.
Губернатор Василий Голубев и президент американской компании Mars в России Валерий Щапов заключили договор об удвоении производственной мощности фабрики в Ростовской области, введя в эксплуатацию вторую линию по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции — 1,1 млрд рублей.
В специальном соглашении между губернатором и президентом компании "Балтика", исполнительным вице-президентом Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларсом Леманном речь идет о сотрудничестве в социально-экономической сфере, а также в защиты экологии.
Наиболее весомых инвестиций удалось добиться от компании "Юг Энерго". С ее исполнительным директором Дмитрием Шуньковым заключено соглашение об инвестициях в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов". До 2030 год компания "Юг Энерго" создаст на своем предприятии не менее 1000 рабочих мест и инвестирует в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов" 177 млрд рублей.
Всего объём инвестиций в экономику Ростовской области от подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений составит более 187,5 млрд рублей.
Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом
Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
Цикличные отношения разрушают психику
Вместе — врозь — вместе… Такая цикличность отношений разрушительно влияет на психику человека, — пишет издание GT со ссылкой на исследование, проведенное американскими психологами.
Минздрав прогнозирует сокращение числа курильщиков в РФ до 5% к 2035 году
Численность курящих россиян, как отмечается в обновленных планах от Минздрава России, должно уменьшиться с текущих 22,5% до 5% от всего населения РФ. Способствовать этому будет, в том числе, борьба с электронными сигаретами.