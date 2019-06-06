Цикличные отношения разрушают психику

Вместе — врозь — вместе… Такая цикличность отношений разрушительно влияет на психику человека, — пишет издание GT со ссылкой на исследование, проведенное американскими психологами.

Целью проведенного исследования было выяснить, как реагирует человеческая психика на то, что пара, расставшись, вновь воссоединяется, опять расстается и снова пытается быть вместе. Как чувствуют себя люди в таких цикличных отношениях. Кстати, по статистике, примерно 60% мужчин и женщин имеют подобный опыт (прим. редакции GT).

К участию в эксперименте рассказывает GT, пригласили 545 человек. Все они в разное время испытали на себе неоднократные "расставания и возвращения". Психологическое обследование выявило у всех (правда, в разной мере) склонность к депрессивным состояниям и повышенный уровень тревожности.

Впрочем, подчеркивает издание, психологи уверены, что, когда цикличность отношений не входит в привычку, то ничего особо пагубного в ней может и не быть. "Если люди, находящиеся в отношениях, раз или два расставалась, это может пойти им на пользу. Ведь во время разлуки появляется время, чтобы объективно оценить отношения, увидеть свои ошибки и пересмотреть поведение. Но если цикличность становится регулярной, отношения со временем обязательно портятся, а психика раз за разом получает удары и начинает разрушаться", — резюмируют психологи.

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Фото превью: splendid-magazine.md