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Минздрав прогнозирует сокращение числа курильщиков в РФ до 5% к 2035 году

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  • сегодня в 21:00

Минздрав прогнозирует сокращение числа курильщиков в РФ до 5% к 2035 году

Численность курящих россиян, как отмечается в обновленных планах от Минздрава России, должно уменьшиться с текущих 22,5% до 5% от всего населения РФ. Способствовать этому будет, в том числе, борьба с электронными сигаретами.

Специалисты Минздрава подготовили "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019-2035-е годы" в новой редакции. Сейчас документ проходит стадию согласования в профильных ведомствах.

Представители Минпромторга и Минсельхоза подтвердили различным изданиям, что получили измененный вариант концепции и приступили к изучению документа. В Минэкономразвития рассказали, что они уже направили в Минздрав свои замечания. Как отметил Владимир Мышеловин, руководитель контрольно-финансового управления ФАС России, у службы есть вопросы к новой версии документа, "принципиального и системного характера", пишет moneytimes.ru.

Главным нововведением документа, который подготовили эксперты Минздрава, в сравнении с его прошлой версией, стал период, за время которого численность курильщиков в России должно сократиться до 5%. Ранее ведомство планировало достичь этих цифр к 2050 году, в новой концепции говорится о 2035 годе.

По сведениям Росстата, в настоящее время в РФ ежедневно курит 22,5% жителей страны. Из них 5,4% в ходе опроса сказали, что без употребления табака не мыслят своей жизни. Самыми курящими среди участников исследования оказались лица, входящие в возрастную группу 40-50 лет, из них ежедневно курят около трети опрошенных.

Фото превью: langepas.today

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