Ребенок погиб на рыбалке в шторм

Мальчик одиннадцати лет трагически погиб во время рыбалки в Карасукском районе Новосибирской области. Его 64-летний дедушка решил научить внука рыбачить и взял с собой в лодку. Делая это, он не учел, что на реке метеорологи предсказали усиленный ветер.
Это случилось на реке Курья вблизи населенного пункта Новая Курья, пишет Poplawok.ru. Ни дед, ни внук не сообразили надеть спасательный жилет, к тому же в нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах на рыбалку они отправились на деревянной лодке на веслах. После чего, когда развязалась непогода и начался шторм, эта лодка просто опрокинулась. Оба оказались в холодной воде.
Старик сумел спастись, но не смог вытащить внука, который числился среди пропавших без вести, пока водные спасатели не подняли на берег уже покойного. Вместе с одной бедой в семью пришла другая: против пожилого человека после этого возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ему грозит срок до двух лет лишения свободы.
На прошлой неделе в Самарской области скончался в больнице 12-летний мальчик, получивший удар тока на озере.
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