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Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом

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  • сегодня в 17:54

Вдова узнала, что ее муж 64 года был британским шпионом

Одри Филлипс, понятия не имела, что ее муж Глин был шпионом. Они прожили вместе 64 года.

Женщина узнала о его второй жизни через три года после смерти, пишет "Главная тема". Оказалось, что мистер Филлипс был не только инженером-строителем, но и работал в британской разведке с 13 лет. Он был охотником за головами в своем колледже в 1944 году после того, как офицеры были проинструктированы о его фотографической памяти.

В найденных документах говорится, что мистер Филлипс был назначен на "Операцию XX" сотрудником британской разведки, известным, как "капитан". У капитана было своего рода разрешение отца Мистера Филлипса, который был единственным, знающим о его секретной работе.

Операция XX была контрразведывательным проектом МИ-5, которая заметила, что нацистские брокеры в Британии использовали британцев для повторной передачи дезинформации своим контролерам в Германии.

Обучение мистера Филлипса касалось его ползания по бетонным трубам в тюрьмы, чтобы поговорить с немецкими военнопленными, а затем снова выползать наружу.

Домохозяйка миссис Филлипс сказала: " Я совершенно ничего не замечала. Сейчас у меня так много вопросов, на которые, вероятно, никогда не будет ответа. Почему я не знала? Я никогда не замечала, что он надолго уезжает, потому что он часто работал вдали от дома".

Миссис Филлипс опубликовала историю жизни своего мужа в книге под названием " Операция XX и я: был ли у меня выбор?"

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