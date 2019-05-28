Российские школьники затрудняются выбрать профессию

Российские школьники в проводимых опросах признались: им трудно выбрать профессию.
Об этом рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи "Ворлдскиллс России" Евгения Кожевникова.
Оказалось, что более 70% школьников не знают, чем хотят заниматься и какую профессию выбрать. Из всех подростков-респондентов только 5% сообщили, что знают свое призвание, сообщает Yoki.ru.
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100 тысяч школьников прошли профориентационный тест в рамках проекта "Билет в будущее" в прошлом году.
Исследование показало, что учащиеся слабо осведомлены о профессиях и специальностях. В основном подростки ориентируются на мнение родителей и друзей, выбирая для себя дело жизни.
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Известно, что сегодня на рынке труда мало специальностей, которые обеспечиваюют стабильность и успех. Например, сфера IT — выбор не для всех, а на остальные варианты школьники смотрят гораздо реже.
Выход специалисты видят в создании Госпортала для учащихся и родителей, на котором будет появляться информация об актуальных специальностях на рынке труда.
Родителей же просят побольше рассказывать детям о профессиях и работе тоже.
Фото превью: educationmanagers.ru
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