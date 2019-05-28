Медики предупредили об опасности кофе и энергетиков для детей

Так как кофе содержит кофеин, возбуждающий нервную систему ребенка, что будет ему мешать сконцентироваться во время обучения. Поэтому кофе для детей является очень вредным продуктом.

Как сообщает сайт medpulse.ru, врачи предупреждают родителей не давать детям напитки с содержанием большого количества возбуждающих средств. К таким напиткам относятся кофе и энергетики.

По словам врачей, детям до 17 лет нельзя употреблять кофе и энергетики в связи с избыточным возбуждением нервной системы, что вызывает различные сбои в организме и может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Кофеин вызывает возбуждение нервной системы ребенка, но это не ведет к повышению работоспособности. Из-за влияния кофеина только увеличится рассеянность внимания, повысятся раздражительность и капризность.

А такие компоненты напитков-энергетиков как таурин, женьшень и гуарана могут вызвать гипертонию и даже рак.

Также кофеин ведет к большим потерям жидкости в организме, поэтому почки работают в более интенсивном режиме, что приводит к потере калия и магния. Калий и магний очень важны для нормальной работы сердца, поэтому из-за дефицита этих микроэлементов могут развиться хронические заболевания.

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Фото превью: oreanda.ru