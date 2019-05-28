Эксперты: россияне перестали покупать дорогой алкоголь

Жители России в последние месяцы все меньше покупают дорогостоящие алкогольные напитки, предпочитая им более дешевые пиво и водку. Об этом гласят итоги исследования, проведенного специалистами сервиса по выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Согласно результатам опроса, чаще всего наши соотечественники останавливают свой выбор на пиве. Если в конце 2018﻿-го пенному напитку отводилось 55,4% в структуре спроса на алкоголь, то в первом квартале текущего года — уже 62%.

Как сообщает moneytimes.ru, на втором месте оказалось вино. Но показатель в сравнении с прошлым годом сократился до 15,5%.

Кроме всего, эксперты отметили, что на фоне общего роста цен наши граждане стали меньше покупать виски и коньяк, предпочитая этим напиткам пиво. Также в 2019 году не было высоких продаж шампанского на 8 марта, как это обычно происходило в этот праздник в другие годы.

Спрос на водку сохраняется на стабильном уровне, продажи этого алкогольного напитка занимают 1/10 от общего объема. Виски россияне покупают все меньше. Так, спрос на напиток упал с 2,4% до 1,4%. Аналогичное зафиксировано по коньяку, сокращение продаж которого составило с 4,5% до 3,5%, а также по шампанскому — с чуть более 4% до 1,3%.

Эксперты не сомневаются, что в ближайшей перспективе тенденция экономии на алкогольной продукции в РФ сохранится. Причем виски и коньяк будут продаваться все хуже.

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Фото превью: Толк