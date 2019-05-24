В четверг, 23 мая, в основание ветроэлектростанции губернатор Ростовской области Василий Голубев заложил символический камень, сообщает "Правда.Ру".
ВЭС займет площадь 133 гектара в Азовском районе, объем инвестиций в проект составит 132 млн евро. Таким образом дан старт реализации очередного проекта "губернаторской сотни".
В 2017 году правительство России провело тендер на строительство нескольких объектов ветрогенерации. В результате него компания "Энел Россия" получила право на строительство Азовского и Мурманского ветропарков. Общий объем инвестиций составит около 405 млн евро от Евразийского банка развития. Ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа. Мощность Азовской ВЭС составит 90 МВт.
Первый донской ветропарк будет введен в эксплуатацию в следующем году.
"Ростовская область делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России. До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список "зеленой" генерацией", — сказал Василий Голубев.
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