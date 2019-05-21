Владельца крупного провайдера Михаила Троцкого обязали выплатить 416 миллионов рублей! Решение суда основывалось на копиях документов, оригиналов которых никогда не существовало. Годы борьбы, десятки публикаций в СМИ — Михаил Троцкий смог добиться почти невозможного.

По указанию Генеральной прокуратуры прокуратура Тюменской области вышла с кассационным представлением на приговор, который уже устоял в кассации. Надзорный орган требует отменить приговор и назначить новое рассмотрение дела другим составом суда.

Однако это еще не конец борьбы. Беспрецедентный приговор уже позволил третьим лицам фактически завладеть компанией "Зуммер", крупнейшим в стране магистральным оператором волоконно-оптической связи. Для этого Троцкого подвергли банкротству как физическое лицо, а процветающую компанию внесли в конкурсную массу, несмотря на то что стоимость компании более чем в пять раз превышает сумму долга.

Что станет с компанией, неизвестно, попытки захвата происходят почти ежедневно. Компания обслуживает магистральные сети в нескольких регионах, в том числе за Полярным кругом. Ее ответственность — сотни социальных и государственно важных объектов.

Предоставление в суд подложных документов — серьезное преступление, однако правоохранители до сих пор не возбудили дело против того, кто представил их в суд. Напротив, у рейдеров сохраняется возможность стать хозяевами ключевого предприятия.

Действия прокуратуры помогут восстановить справедливость. В регионах наконец услышали слова президента и не позволят бить предпринимателей уголовной дубиной.

Историю успеха Михаила Троцкого, сумевшего добиться пересмотра приговора, обсудят ведущие эксперты "Правды.Ру".

22 мая 2019 года, в среду, в 15:00 в помещении редакции интернет-медиахолдинга "Правда.Ру" состоится пресс-конференция на тему "Крупнейший рейдерский захват уральской компании "Зуммер" опротестован Генпрокуратурой РФ".

В пресс-конференции принимают участие:

— Степан Владимирович Матаев, управляющий партнер юридической компании "Аспект";

— Игорь Алексеевич Журиков, управляющий партнер юридической фирмы "UBL Group", вице-президент Союза предпринимателей Омской области.

Адрес: Москва, ул. Старая Басманная, 16, 1Б, стр 3.

Аккредитация по телефону: +7 (499) 641-41-69. До 12 часов 22 мая 2019 года.

На фото: Михаил Троцкий