Официант в Нью Йорке вернул найденный чек на крупную сумму посетительнице

Этот случай произошёл в итальянском ресторане Patsy's Нью-Йорке.

Официант вернул забытый посетительницей чек на 424 000 долларов (более 27,7 миллиона рублей), который она забыла на столе.

Официант Армандо Маркадж когда убирал грязную посуду, на одном из столов нашёл конверт, в котором находился банковский чек на огромную сумму, и отдал его директору ресторана, сообщает Yoki.ru.

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Журналистам официант рассказал, что как правило, забытые посетителями вещи они складывают в специальный ящик, чтобы потом их забрали клиенты. Но с чеком на полмиллиарда долларов Армандо поступил иначе.

Как оказалось, чек забыла на столе Карен Винакур, соцработник на пенсии. Она рассказала, что в ресторане обедала вместе с дочерью, а чек предназначался для покупки нового дома.

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Эту сумму они выручили с продажи старого жилья. Интересно, что дама при первом посещении не оставила чаевые.

Фото превью: USA.one