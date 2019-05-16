Официант в Нью Йорке вернул найденный чек на крупную сумму посетительнице

Этот случай произошёл в итальянском ресторане Patsy's Нью-Йорке.
Официант вернул забытый посетительницей чек на 424 000 долларов (более 27,7 миллиона рублей), который она забыла на столе.
Официант Армандо Маркадж когда убирал грязную посуду, на одном из столов нашёл конверт, в котором находился банковский чек на огромную сумму, и отдал его директору ресторана, сообщает Yoki.ru.
Читайте также: Каждый официант должен знать седьмое правило "Бойцовского клуба"
Журналистам официант рассказал, что как правило, забытые посетителями вещи они складывают в специальный ящик, чтобы потом их забрали клиенты. Но с чеком на полмиллиарда долларов Армандо поступил иначе.
Как оказалось, чек забыла на столе Карен Винакур, соцработник на пенсии. Она рассказала, что в ресторане обедала вместе с дочерью, а чек предназначался для покупки нового дома.
Читайте также: В Швейцарии уборщицы вытащили из унитазов десятки тысяч евро
Эту сумму они выручили с продажи старого жилья. Интересно, что дама при первом посещении не оставила чаевые.
Фото превью: USA.one
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
Образование в Казахстане: новые перспективы для российских студентов
В ряде городов России прошли выставки вузов Республики Казахстан. Организацией занималось ОА “Центр международных программ” Министерства образования и науки Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан. Активный вклад в внесла и российская сторона, в частности, Министерство образования и науки РФ.
Западные врачи доказали суперполезность сала
Как сообщает Pora.Ru, зарубежные эксперты заявили об исключительной пользе сала вопреки всем недавним суждениям многих диетологов.
Непереносимость лактозы или прощай, молоко
Лактоза - это тип сахара, который в основном содержится в молоке. Непереносимость лактозы является распространенной проблемой пищеварения, которая может оставить у вас чувство вздутости, тошноты и судороги.