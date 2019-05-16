Ростовчане способны накормить жителей Азии

На открывшейся 14 мая в Шанхае международной выставке "СИАЛ ЧАЙНА-2019" (SIAL CHINA) наибольшее внимание привлекла продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области, пишет "Правда.Ру".
Китайские потребители проявили заинтересованность в поставках дончанами крупы, растительного масла и кондитерских изделий.
"Ростовская область — крупнейший экспортер продовольственных товаров и сельхозпродукции на юге России, — отметил во время презентации региона министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, возглавляющий региональную делегацию в Китае. — Ростовская область по итогам 2018 года заняла первое место в России по экспорту продукции АПК. В целом в прошлом году экспортировано сельхозпродукции на сумму 5,4 миллиарда долларов США, что на 32 процента больше, чем годом ранее. Донские предприятия успешно представлены на рынках стран Евросоюза, СНГ, Азии, Ближнего Востока, Северной Африки".
Ряд предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области, чья продукция представлена на выставке "СИАЛ ЧАЙНА-2019", занимают прочные позиции на рынках многих азиатских стран, включая и Китай. Так, предприятие по фасовке круп ПКФ "Маяк" занимается поставками не только в ближнее зарубежье (Казахстан), но и в другие государства Азии.
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