Тренд Каннского фестиваля - розовый цвет

Сейчас в Каннах проходит 72 фестиваль.

Своеобразным фаворитом женских туалетов стал приглушенный розовый цвет, так называемый пыльный розовый. Это цвет сакуры, цвет весны и зарождающейся жизни.



Как сообщает GreatLove, платья нежных розовых тонов и оттенков выбрали многие звёзды на открытии. Так Ева Лонгория была в очень сексуальном открытом наряде цвета нежной розы. Селена Гомес тоже удивила всех розовым туалетом Также в платье цвета фуксии выбрала Изабель Гулар, бразильская модель, известная как одна из ангелов Victoria's Secret. Алессандра Амбросио, лицо таких брендов, как Next, Armani, Christian Diorи, Ralph Lauren выбрала нежный розоватый наряд — пенюар с перьями.



Розовый цвет ассоциируется с весной, красотой и любовью. Женщины приветствовали весну, отдавая предпочтение цвету чайной розы исакуры. Если вы не знаете, какой цвет выбирать на лето — выбирайте розовой. Он подчеркнет женственность и хрупкость.



Ранее мы рассказывали, что самым оригинальным костюмом стал костюм Тильды Суинтон. Ее платье-кольчуга напомнила фанатам рыцаря в доспехах.

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Фото превью:Вокруг ТВ