Западные врачи доказали суперполезность сала

Как сообщает Pora.Ru, зарубежные эксперты заявили об исключительной пользе сала вопреки всем недавним суждениям многих диетологов. В ежедневном рационе, убеждают специалисты, должно присутствовать свежее сало. Его разрешено принимать до 30 граммов один раз в день и в первой половине суток.
Западные диетологи убеждают, что сало чрезвычайно полезно для организма. Продукт содержит арахидоновую кислоту, или омега-6-ненасыщенную жирную кислоту. Это вещество улучшает работу сердца и сосудов, головного мозга и нормализует обмен холестерина.
Наличие большого количества витаминов А, D, E в сале позволяет поддерживать здоровье костей. Диетологи напоминают, что речь идет о свежем сале, а не о соленом или копченом. Последнее особенно сильно может навредить организму. Поэтому употребление сала после копчения врачи рекомендуют ограничить несколькими ломтиками в месяц.
Копченое сало, предупреждают специалисты, вообще противопоказано людям, страдающим патологиями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Диетологи рекомендуют употреблять свежее сало без хлеба, в "чистом виде", и лучше утром натощак как энергетически насыщенный продукт. Хранить сало нужно короткое время и не в морозилке, а в основном отделении холодильника.
Фото: Delo.ua
Читайте также:
Альцгеймер и онкология "боятся" сала
Диетологи дали добро свинине и салу
В Мадриде откроют библиотеку в виде зеленого космического корабля
Дизайнеры итальянской студии 3GATTI предложили посадить "инопланетный корабль" на одной из улиц мадридского муниципалитета Вильяверде.
Образование в Казахстане: новые перспективы для российских студентов
В ряде городов России прошли выставки вузов Республики Казахстан. Организацией занималось ОА “Центр международных программ” Министерства образования и науки Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан. Активный вклад в внесла и российская сторона, в частности, Министерство образования и науки РФ.
Непереносимость лактозы или прощай, молоко
Лактоза - это тип сахара, который в основном содержится в молоке. Непереносимость лактозы является распространенной проблемой пищеварения, которая может оставить у вас чувство вздутости, тошноты и судороги.
Разработчик Mortal Kombat рассказал, как работа отразилась на его психике
Mortal Kombat 11 "наградил" разработчика психическим расстройством.