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Западные врачи доказали суперполезность сала

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  • вчера в 10:22

Западные врачи доказали суперполезность сала

Как сообщает Pora.Ru, зарубежные эксперты заявили об исключительной пользе сала вопреки всем недавним суждениям многих диетологов. В ежедневном рационе, убеждают специалисты, должно присутствовать свежее сало. Его разрешено принимать до 30 граммов один раз в день и в первой половине суток.

Западные диетологи убеждают, что сало чрезвычайно полезно для организма. Продукт содержит арахидоновую кислоту, или омега-6-ненасыщенную жирную кислоту. Это вещество улучшает работу сердца и сосудов, головного мозга и нормализует обмен холестерина.

Наличие большого количества витаминов А, D, E в сале позволяет поддерживать здоровье костей. Диетологи напоминают, что речь идет о свежем сале, а не о соленом или копченом. Последнее особенно сильно может навредить организму. Поэтому употребление сала после копчения врачи рекомендуют ограничить несколькими ломтиками в месяц.

Копченое сало, предупреждают специалисты, вообще противопоказано людям, страдающим патологиями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Диетологи рекомендуют употреблять свежее сало без хлеба, в "чистом виде", и лучше утром натощак как энергетически насыщенный продукт. Хранить сало нужно короткое время и не в морозилке, а в основном отделении холодильника.

Фото: Delo.ua

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