В Саратовской области поймали браконьеров с карасями

Двух браконьеров за один рейд поймали саратовские полицейские, обнаружив у них в общей сложности 130 карасей, рассказывает Poplawok.ru.

Одного браконьера задержали около деревни Звонаревка в Марксовском районе Саратовской области. Он при помощи сетей ловил рыбу в Большом Карамане. К моменту задержания браконьер успел поймать 97 карасей, которые потянули на 120 килограммов.

Другой нарушитель закона попался рядом с селом Красноармейским, которое находится в Энгельсском районе. У него в лодке нашли мешок с тремя сетями и 34 карася.

В пресс-службе местного ГУ МВД сообщили, что браконьерами сейчас занимаются следователи. Не исключено, что на них заведут уголовные дела.

Фото: Саратов 24

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