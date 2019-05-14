В Саратовской области поймали браконьеров с карасями

Двух браконьеров за один рейд поймали саратовские полицейские, обнаружив у них в общей сложности 130 карасей, рассказывает Poplawok.ru.
Одного браконьера задержали около деревни Звонаревка в Марксовском районе Саратовской области. Он при помощи сетей ловил рыбу в Большом Карамане. К моменту задержания браконьер успел поймать 97 карасей, которые потянули на 120 килограммов.
Другой нарушитель закона попался рядом с селом Красноармейским, которое находится в Энгельсском районе. У него в лодке нашли мешок с тремя сетями и 34 карася.
В пресс-службе местного ГУ МВД сообщили, что браконьерами сейчас занимаются следователи. Не исключено, что на них заведут уголовные дела.
Фото: Саратов 24
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